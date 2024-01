EX OBIETTIVI, De la Vega vicino ai Seattle Sounders

FirenzeViola.it

Nonostante la Fiorentina, e in particolar modo il direttore tecnico Nicolas Burdisso, avesse manifestato particolare interesse per il giocatore, nel futuro di Pedro De La Vega al momento sembra esserci la MLS. Secondo quanto riportato da diversi media argentini e statunitensi, infatti, l'esterno del Lanus sarebbe ad un passo dal trasferimento ai Seattle Sounders per una cifra intorno ai dieci milioni di dollari (poco più di 9 milioni di euro).