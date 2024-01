EX OBIETTIVI, Agustin Alvarez va in prestito alla Samp

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova avventura per Agustin Alvarez, attaccante del Sassuolo, che sta recuperando dalla rottura del crociato e potrà farlo anche grazie ad un nuova occasione in prestito. L’attaccante uruguaiano si trasferisce alla Sampdoria per sei mesi: l’occasione per tornare a giocare con continuità e mettere in mostra tutte le sue qualità in un campionato difficile come la Serie B, rivela la redazione di Sky.