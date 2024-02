EX ALL. VELEZ, Beltran sa abbassarsi sulla trequarti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sebastian Mendez, allenatore argentino ex tra le altre di Union Santa Fe e Velez Sarsfield, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Lucas Beltran: "Non ho visto molto la Fiorentina, ma posso dire di avergli visto fare la stessa cosa al River, dove ha giocato in coppia con Borja e Rondon. Non penso che dunque sia un esperimento per lui, dato che è una posizione che conosce. Ovviamente il meglio lo dà negli ultimi 30-40 metri, dove può essere decisivo, ma sa tranquillamente abbassarsi a giocare con i compagni".