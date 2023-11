EX AG. MINA, Ha voglia e capacità per fare il titolare

Fonte: Radio Bruno

L'ex agente di Yerry Mina, quando era al Barcellona, Mario Mauri, ha parlato del difensore viola tornato a disposizione di Italiano. Ecco alcuni concetti espressi: "L'infortunio è stato più lungo del previsto, ma ora è ritornato e speriamo che non abbia altre ricadute a livello muscolare. Nella sua carriera non ha avuto in realtà infortuni importanti ma avendo una grande stazza i muscoli possono diventare più fragili rispetto al passato".

Si aspettava Mina attaccante? "Non mi ha sorpreso perché è capace di stare perché in zona gol e soprattutto è molto forte di testa perciò per come stava andando la partita è stata una scelta che ci poteva stare. Caratterialmente Mina è un giocatore forte e credo che l'Italia per lui sia una tappa importante, perché ha voglia di dimostrare e penso che abbia voglia e capacità per ritagliarsi un ruolo da titolare. Ha sempre voluto giocare in Italia ed avendo avuto diverse esperienze in Europa non penso sia difficile adattarsi".