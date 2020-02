EUROPEI, Repubblica Ceca sceglie l'Italia per il ritiro

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Federcalcio della Repubblica Ceca ha scelto l'Italia quale sede per la preparazione della sua nazionale in vista dei campionati Europei di calcio. Una scelta in controtendenza rispetto a quella di alcuni Paesi o federazioni sportive che nei giorni del coronavirus hanno preso le distanze dall'Italia. Dopo aver visionato varie sedi, i dirigenti cechi si sono indirizzati su una struttura di Valles, paesino a 1.300 metri di altitudine nell'area di Rio Pusteria, in Alto Adige, teatro già di ritiri di squadre di calcio di serie A e del campionato tedesco. Valles è dotata di un campo regolamentare Uefa e un ulteriore campo per allenamento, di una spaziosa struttura coperta, vicini all'hotel scelto come alloggio. La Rep.Ceca affronterà l'Italia il 4 giugno a Bologna, nell'ultima amichevole prima di Euro 2020 (ANSA).