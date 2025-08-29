Europei donne 2029, quattro candidature per ospitarli: ecco chi le ha presentate
(ANSA) - ROMA, 29 AGO - La Uefa ha annunciato di aver ricevuto le candidatura definitive per ospitare l'edizione 2029 dell'Uefa Women's Euro da quattro nazioni. Tra queste non c'è l'Italia. I dossier sono stati presentati dalle federazioni calcistiche di Danimarca e Svezia (offerta congiunta), Germania, Polonia e Portogallo. La Uefa ha quindi ricevuto conferma dalla federazione calcistica italiana di aver ritirato la propria candidatura. La nomina dell'organizzatrice di Uefa Women's Euro 2029 sarà annunciata il 3 dicembre durante la riunione del Comitato Esecutivo Uefa a Nyon. (ANSA).
