EUROPA LEAGUE, Una semifinale e la finale in chiaro

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, FINALE ROMA: AI VIOLA LA CURVA SUD. E LA MAGLIA... Iniziano ad emergere i primi dettagli sulla finale di Coppa Italia che la Fiorentina giocherà il 24 maggio a Roma contro l'Inter. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, ai tifosi viola, esattamente come nella finale contro il Napoli del 2014, verrà... NOTIZIE DI FV NZOLA, PIACE ALLA FIORENTINA, DUE GIORNI FA ERA A FIRENZE M'Bala Nzola è stato a Firenze due giorni fa, per visitare il centro e godersi una bella giornata di sole in compagnia della fidanzata Annabelle. Una presenza che in città non è passata inosservata, essendo uno dei nomi più gettonati dai... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 aprile 2023.