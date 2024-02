EUROPA LEAGUE, Sporting-Atalanta slitta al 6 marzo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sporting e Atalanta si incontrano per la terza volta in questa stagione. Dopo il doppio confronto al primo turno, le due formazioni si affronteranno anche negli ottavi di gfinale di Europa League. La UEFA allieva il problema di calendario di Atalanta e Sporting Lisbona facendo slittare la partita in programma inizialmente maretedì 5 marzo alle 18: 45 al giorno successivo. In questo modo i nerazzurri avranno un giorno in più di riposo rispetto alla sfida di campionato contro il Bologna di domenica 3 marzo.