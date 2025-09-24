Europa League, si inizia con Midtjylland-Sturm Graz: c'è Christensen titolare
Inizia oggi l'Europa League, con diverse partite in programma alle 18:45. Tra queste c'è Midtjylland-Sturm Graz, in cui scende in campo dal primo minuto Oliver Christensen, ex portiere della Fiorentina oggi esteremo difensore degli austriaci che poche ore fa si è raccontato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco le formazioni ufficiali:
MIDTJYLLAND (3-4-1-2): Olafsson; Diao, Lee, Bech Sorensen; Mbabu, Bravo, Billing, Castillo; Cho; Franculino, Junior Brumado. All. Tullberg.
STURM GRAZ (5-3-2): Christensen; Oermann, Aiwu, Gonrenç Stankovic, Lavalee, Karic; Rozga, Horvat, Chukwuani; Malone, Jatta. All. Saumel.
ARBITRO: Grinfeld (Israele)
