EUROPA LEAGUE, Le formazioni ufficiali di Roma e Juve

Alle 21:00 si giocano le due semifinali di ritorno di Europa League che vedono in scena le due italiane Roma e Juventus impegnate contro Bayer Leverkusen e Siviglia. La Roma deve proteggere il risultato d'andata per arrivare in finale, d'altro canto la Juventus è obbligata a vincere, per evitare i supplementari in caso di pareggio.

Di seguito le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Roma e Siviglia-Juventus:

Bayer Leverkusen (3-4-2-1)

Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Wirtz, Diaby; Azmoun.

Allenatore: Xabi Alonso.

Roma (3-4-1-2)

Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Cristante; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling; Di Maria; Kean. All. Allegri