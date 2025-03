Europa League, Lazio: Zaccagni out, per il capitano biancoceleste niente Plzen

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Mattia Zaccagni non sarà tra i protagonisti della sfida tra Lazio e Viktoria Plzen. Il capitano biancoceleste, fermato da un problema al polpaccio che gli ha fatto saltare anche la rifinitura, non prenderà parte alla trasferta europea che vedrà i biancocelesti impegnati in Repubblica Ceca nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Marco Baroni, quindi, dovrà fare a meno del suo esterno, così come di Dele-Bashiru rimasto a Roma. Recuperato, invece, Adam Marusic che ha preso parte alla rifinitura andata in scena a Formello prima del volo verso Plzen e dovrebbe accomodarsi in panchina nonostante le non perfette condizioni fisiche. (ANSA).