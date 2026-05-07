Europa League e Conference, alle 21 al via le semifinali di ritorno: le formazioni
Alle 21 al via le semifinali di ritorno di Europa League (Aston Villa-Nottingham 0-1 e Friburgo-Braga 1-2) e di Conference (Strasburgo-Rayo Vallecano 0-1 e Crystal Palace-Shakhtar 3-1). Gare tutte molto aperte con eccezione del Crystal Palace che già in trasferta aveva vinto 3-1 in casa dello Shakhtar
Europa League
ASTON VILLA (3-5-2): Martínez; Lindelof, Konsa, Pau Torres; Cash; McGinn, Tielemans, Buendia, Digne; Rogers; Watkins. Allenatore: Unai Emery.
NOTTINGHAM FOREST (4-4-1-1): Ortega; Cunha, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, McAtee; Igor Jesus; Wood. Allenatore: Nuno Espírito Santo.
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanović. Allenatore: Schuster.
BRAGA (4-5-1): Horníček; Victor Gómez, Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Demir Ege Tıknaz, João Moutinho, Gorby; Zalazar, Pau Victor, Dorgeles. Allenatore: Vicens.
Conference League
STRASBURGO (3-4-1-2): Penders; Doue, Omobamidele, Chilwell; Ouattara, El Mourabet, Doukoure, Moreira; Barco; Godo; Enciso. Allenatore: O’Neill
RAYO VALLECANO (4-3-3-): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Valentin, Lopez, Palazon; Akhomach, Alemao, De Frutos. Allenatore: Perez.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. Allenatore: Glasner.
SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Eguinaldo; Kaua Elias. Allenatore: Arda Turan.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati