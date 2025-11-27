Europa League, alle 18.45 Roma-Midtjylland: le formazioni ufficiali

Europa League, alle 18.45 Roma-Midtjylland: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:04News
di Redazione FV

La Roma scende in campo all'Olimpico alle 18.45 contro il Midtjylland (una squadra a punteggio pieno) per la quinta giornata della League Phase di Europa League. Alle 21 scenderà in cmqapo anche il Bologna. Ecco le formazioni della due squadra:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, N’Dicka; Celik, El Aynaoui, Kone, Wesley: Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini
Midtjylland (5-3-2): Olafsson; Mbabu, Diao, Erlic, Bech, Jensen; Castillo, Bravo, Billing; Gogorza, Franculino. Allenatore: Tullberg