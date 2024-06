EURO24, 'Apokalypse Ciao', titola Bild su eliminazione Italia

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - Combinando parte del titolo del celebre film di Francis Ford Coppola e la parola italiana più conosciuta del mondo, il sito del quotidiano popolare Bild titola "Apokalypse Ciao" la notizia dell'eliminazione degli Azzurri dall'Europeo. "L'Italia saluta il nostro Europeo casalingo, perdendo agli ottavi di finale senza gloria per 0-2 contro la Svizzera. Questa prestazione non è stata degna di un campione in carica! Gli italiani sono stati dominati dagli svizzeri per tutta la durata della partita, creando poche vere occasioni", scrive il giornale più diffuso di Germania. (ANSA).