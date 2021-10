EURO22 FEMM., Italia con Francia, Belgio e Islanda

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il sogno è trovarsi a Wembley il prossimo 31 luglio, nello stadio che ha visto trionfare gli azzurri e che tra nove mesi ospiterà anche la finale dell'Europeo femminile. Ma l'Italia guidata da Milena Bertolini dovrà anzitutto affrontare la fase a gironi che la vedrà opposta a Francia, Belgio e Islanda, secondo l'esito del sorteggio svoltosi a Manchester. "In una competizione del genere tutte le avversarie che si incontrano sono forti e preparate - ha dichiarato la ct, presente al sorteggio -. Ci aspetta un cammino difficile dove ci confronteremo con una squadra di qualità come la Francia e altre due nazionali molto fisiche. Per noi sarà un test molto importante ma vogliamo farci trovare pronte". L'Italia, che nel 2017 fu eliminata nella fase a gironi, inizierà il suo cammino affrontando il 10 luglio a Rotherham la Francia, mentre il 14 e il 18 sfiderà Islanda e Belgio a Manchester. Nelle 26 sfide giocate contro la Francia, la nazionale ha ottenuto 14 vittorie, perdendo 6 gare e pareggiandone altrettante. Sono invece quattro i successi ottenuti nei sette precedenti con l'Islanda. Positivo anche il bilancio dei match con il Belgio (sei vittorie, un pareggio, due ko). L'Europeo prenderà il via il 6 luglio all' Old Trafford di Manchester e si disputerà in otto città (Brighton, Londra, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Wigan e Southampton). Le prime due di ciascun girone si qualificheranno per i quarti, in programma dal 20 al 23 luglio, mentre le semifinali si giocheranno il 26 e 27 luglio. (ANSA).