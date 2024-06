EURO2024, Buongiorno: "Pronto se Spalletti chiama"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ISERLOHN, 27 GIU - "Sto vivendo con entusiasmo questa avventura, si cerca di mettere in difficoltà il mister, se mi chiama mi farò trovare pronto". Parola di Alessandro Buongiorno in vista dell'ottavo di finale a Euro 2024 sabato a Berlino. "In difesa abbiamo una grande tradizione - aggiunge l'azzurro - noi siamo tutti difensori giovani cerchiamo di prendere spunto dai vecchi per prendere i loro consigli, cerchiamo di fare il massimo per essere al loro livello". "C'è la consapevolezza di essere una squadra che non molla, sappiamo che non sarà facile con la Svizzera.

Sappiamo - aggiunge Buongiorno - di poter garantire il massimo dell'impegno per arrivare in fondo. Non so se sono uno dei difensori italiani più forti, io cerco solo di migliorarmi ogni giorno. Credo quest'anno di aver dimostrato il mio punto forte in fase difensiva, ma con il mister stiamo lavorando sulla fase di possesso dove credo di poter migliorare" (ANSA).