EURO U21, Italia-Polonia verso il tutto esaurito

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Anche per Italia-Polonia, la seconda partita degli azzurrini nell'Europeo Under 21, si va verso uno stadio Dall'Ara tutto esaurito. Per la sfida di domani sera a Bologna, con inizio alle 21, sono già stati superati i 27mila biglietti venduti e gli organizzatori hanno deciso di portare la capienza a quella di domenica con la Spagna, cioè 29.500. Se il ritmo di acquisto online procede, è altamente improbabile che domani le casse dello stadio siano aperte.