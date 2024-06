EURO 24, Inghilterra fischiata: Southgate ci resta male

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - COLONIA, 26 GIU - Gareth Southgate si è lamentato dell'atmosfera "insolita" che si respirava dopo lo 0-0 con la Slovenia che ha qualificato entrambe le nazionali agli ottavi dell'Europeo 2024. Mentre i giocatori sloveni festeggiavano con i propri sostentori lo storico traguardo, il ct ed i calciatori inglesi sono stati accolti dai fischi e dal lancio di bicchieri pieni di birra quando si sono avvicinati al settore dello stadio di Colonia riservato ai loro tifosi. Southgate stesso è stato preso di mira da bicchieri che hanno mancato il boss dei Tre Leoni ma lo hanno chiaramente ferito nello spirito. "Non ho visto nessun'altra squadra qualificarsi e ricevere una reazione simile - ha detto a fine gara - Sono molto orgoglioso dei giocatori per come hanno mantenuto la calma in partita, anche quando si sono trovati in un ambiente davvero impegnativo. Mi ha riportato ai giorni in cui giocavo per l'Inghilterra. Si sta creando un'atmosfera insolita in cui lavorare".

Southgate, il cui contratto scade alla fine di quest'anno, ha lasciato intendere che lascerà l'incarico di ct dell'Inghilterra se non vincerà l'Europeo. Ma è stato irremovibile nel mantenere uno stato d'animo positivo: "Chiedo ai giocatori di essere coraggiosi e non mi tirerò indietro dal ringraziare i tifosi. È molto importante che restino accanto alla squadra, non importa cosa pensano di me. Sono in giro per l'Inghilterra da 20 anni. Lo capisco". (ANSA).