EURO 24, Anche Koopmeiners è costretto al forfait

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La nazionale allenata dal CT Luciano Spalletti non è l’unica a dover affrontare problemi a centrocampo. Anche l’Olanda, infatti, perde un elemento chiave: Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta, dopo aver dato forfait nell’amichevole contro l’Islanda, non prenderà parte nemmeno alla rassegna in Germania. Ecco come ha espresso tutta la sua frustrazione sul profilo Instagram: "Quello che doveva essere un mese meraviglioso purtroppo si è trasformato in un incubo.

Con grande delusione e tristezza ho ascoltato i risultati dei test e delle scansioni. Purtroppo hanno riscontrato che non c'è possibilità di partecipare al Campionato Europeo 2024. Giocare per l'Olanda a un torneo e con questa grande squadra sarebbe stato un grande onore. D'ora in poi, come tutti gli altri tifosi arancioni, incoraggerò e sosterrò la squadra sulla strada per un grande torneo! Vlammen ragazzi".