EURO 2024, 2.7 mln allo stadio e 5 miliardi davanti alla tv

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Dopo un Europeo, quello del 2020 posticipato di un anno a causa della pandemia e vinto dall'Italia, l'edizione di quest'anno svoltasi in Germania è stata caratterizzata da "stadi pieni di tifosi gremiti e numeri record". E' quanto sottolinea l'Uefa nel suo report sul torneo continentale diffuso oggi, aggiungendo che "oltre ai 2,7 milioni di persone che hanno assistito alle partite in Germania, ci sono stati altri 6,2 milioni di visitatori nelle 18 fan zone sparse in tutto il paese, dove i tifosi non solo hanno goduto dell'atmosfera del festival ma hanno anche preso parte ad attività di rianimazione cardiopolmonare potenzialmente salvavita". Non è tutto perché "più di 190 nazionalità erano rappresentate tra i tifosi presenti a Euro 2024" e questo ancora prima "di prendere in considerazione l'incredibile cifra cumulativa di 5,2 miliardi di spettatori televisivi globali in diretta". Sul campo, come si sa, ad eccellere è stata la Spagna, che oltre a vincere il torneo ha ricevuto il premio di miglior giocatore di questo Europeo con Rodri, quello di miglior giovane con Lamine Yamal e quello per il gol più bello, sempre con Lamine Yamal per la sua spettacolare rete nella semifinale contro la Francia. Una prodezza che ha reso Yamal il più giovane marcatore di sempre nella storia degli Europei, mentre l'uomo simbolo della Croazia, Luka Modric, è diventato il marcatore più anziano in assoluto, con 38 anni e 289 giorni. Il difensore del Portogallo Pepe è invece diventato il giocatore più anziano ad aver partecipato a un Europeoi, con 41 anni e 130 giorni al momento della sconfitta nei quarti di finale contro la Francia. L'Uefa evidenzia poi nel proprio report quanto sia stata "determinata a rendere la sostenibilità un elemento fondamentale nell'organizzazione di Euro 2024.

I sistemi di trasporto pubblico scontati e gratuiti hanno aiutato l'81% degli spettatori a utilizzare mezzi di trasporto ecologici per raggiungere gli stadi, ciascuno dei quali si è impegnato a rispettare i principi della circolare e quindi a riutilizzare, ridurre, riciclare e recuperare i rifiuti". Complessivamente la confederazione calcistica europea ha investito 32 milioni di euro nell'attuazione della strategia ambientale, sociale e di governance del torneo, incluso il reclutamento di un team di 500 volontari e manager della sostenibilità in ciascuna delle dieci sedi ospitanti. Bisogna poi tenere conto dell'impatto del torneo in Germania e non solo: "Nei prossimi quattro anni la cifra record di 935 milioni di euro di ricavi di Euro 2024 - è scritto nel report dell'Uefa - sarà ridistribuita tra le 55 federazioni nazionali attraverso il programma HatTrick. Inoltre, 331 milioni di euro sono stati assegnati alle federazioni come premi in denaro e altri 240 milioni di euro sono stati dati ai club nazionali che hanno rilasciato giocatori per il torneo. In Germania, gli sviluppi infrastrutturali degli stadi continueranno a produrre benefici, mentre 190 club dilettantistici e 21 associazioni regionali hanno ricevuto 7 milioni di euro di sostegno finanziario per progetti di sostenibilità attraverso il 'fondo climatico' di Euro 2024". (ANSA).