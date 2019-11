EURO 2020, Domani il sorteggio. L'Italia rischia...

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Francia, Portogallo e Galles. Oppure Svizzera, Austria e Finlandia: oscilla tra questi due estremi per la nazionale di Roberto Mancini l'incrocio delle possibili avversarie di Euro 2020, che si delineerà domani col sorteggio Uefa. A Bucarest a partire dalle 18, l'estrazione delle 20 squadre già qualificate e delle quattro ancora da definire con gli spareggi di marzo prossimo ha fasce definite e percorsi obbligati dal vincolo dei paesi ospitanti del torneo itinerante: in pratica gli azzurri - teste di serie e sicuri di giocare a Roma le tre partite del girone - sanno che non potranno pescare Olanda, Russia e Danimarca, oltre alle altre cinque nazionali incluse nell'urna 1. Per questo stesso motivo, considerato che l'Uefa ha disposto che Russia e Ucraina non possano incrociarsi nella prima fase per motivi politici, l'accoppiamento Belgio-Russia (più la Danimarca, perche' Copenaghen e' sede del girone B come San Pietroburgo) e Olanda-Ucraina. C'è poi la possibilità, per l'Italia, di ritrovare la Svezia, in un girone che comunque qualifica le prime due e quattro terze classificate su sei. Di seguito, la suddivisione in fasce Urna 1: Belgio, ITALIA (ospitante), Inghilterra (ospitante), Germania (ospitante), Spagna (ospitante), Ucraina. Urna 2: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda (ospitante) Russia (ospitante). Urna 3: Portogallo, Turchia, Danimarca (ospitante), Austria, Svezia, Repubblica Ceca Urna 4: Galles, Finlandia, vincente spareggio A (Islanda-Bulgaria-Ungheria-Romania), vinc. spar. B (Bosnia Herzegovina, Slovacchia, Irlanda del Nord, Eire), vinc. spar. C (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele), vinc. spar. D (Georgia, Macedonia, Kosovo, Bielorussia) (ANSA).