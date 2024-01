ERIKSSON, Mio tumore simile a quello di Gianluca Vialli

FirenzeViola.it

L'ex viola Sven Goran Eriksson, raggiunto da Le Iene, ha parlato di Fiorentina e anche dei suoi recenti problemi di salute: "In viola ho vinto la Coppa Italia, Maradona venne da me per farmi i complimenti dicendomi che, però, domenica la musica sarebbe stata diversa. Infatti perdemmo 5-1...".

Se la sente di parlarci del momento delicato che sta vivendo?

"Non posso più occuparmi di calcio. Quasi un anno fa ho scoperto di essere malato, faccio controlli ogni due settimane e per ora rimango stabile. Si tratta di un tumore al pancreas, simile a quello di Vialli...".