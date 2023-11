EMPOLI, Via ai contatti per il rinnovo di Baldanzi al 2028

FirenzeViola.it

Secondo ciò che riporta Tuttomercatoweb.com, l'Empoli ha avviato i contatti per il rinnovo di Tommaso Baldanzi. Il talento azzurro, vicinissimo alla Fiorentina l'estate scorsa e ancora nel mirino del club viola, è al momento legato alla società di Fabrizio Corsi fino al 2027, con l'Empoli che vuole allungare almeno fino al 2028. Ciò non significa che il classe 2003 sia per forza destinato a rimanere a lungo dalle parti del Castellani.