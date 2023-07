EMPOLI, Pezzella al posto di Parisi: accordo triennale

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Pezzella è sempre più vicino al trasferimento dal Parma all'Empoli. Per sostituire Fabiano Parisi passato alla Fiorentina per 10 milioni di euro più bonus il club toscano ha deciso di puntare sul terzino reduce dal prestito al Lecce e, dopo aver tentato di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, è ora pronto a chiudere col Parma per l'acquisto a titolo definitivo. La trattativa è molto vicina alla definizione e col giocatore è stato raggiunto un accordo sulla base di un contratto triennale più opzione per la stagione successiva. A riportarlo è TMW.