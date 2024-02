EMPOLI, Per Niang incidente in macchina nella notte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la rete contro la Fiorentina (la seconda dal suo ritorno in Italia) brutta disavventura per M'Baye Niang: stamani all'alba l'attaccante dell'Empoli è stato protagonista di un incidente stradale, racconta l'edizione odierna de Il Tirreno di Empoli. L'auto del centravanti arrivato a Empoli nel corso del calciomercato invernale è finita contro una vettura in sosta proprio nel capoluogo toscano. Stando alle prime informazioni raccolte lo schianto sarebbe avvenuto attorno alle 6.30.

Il suv Mercedes ultimo modello del calciatore classe 1994 ha riportato seri danni alle parte anteriore, così come gravemente danneggiata risulta la Seicento contro cui è finita l’auto di Niang. Il calciatore comunque non sarebbe rimasto ferito nello scontro. Scrive Tuttomercatoweb.com: "Ai più attenti non sarà sfuggito che il francese non è nuovo a disavventure sulle quattro ruote: nel 2012, ad appena 17 anni e quando ancora vestiva la maglia del Milan, il classe '94 fu fermato dai vigili urbani di Milano mentre era alla guida di un'auto. Il ragazzo però avrebbe compiuto 18 anni solo a dicembre, quindi non era in possesso della patente. Ai vigili riferà di essere Bakayè Traore, suo compagno nel Milan all'epoca, maliano di 27 anni".