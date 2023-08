EMPOLI, Obiettivo numero uno per l'attacco è Cambiaghi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Continua la caccia dell'Empoli per regalare almeno altri due rinforzi a mister Zanetti, dopo lo sfortunato esordio casalingo in campionato che ha portato in dote una sconfitta per 0-1 contro l'Hellas Verona.A centrocampo il primo obiettivo Akpa-Akpro sembra essersi fatto ormai decisamente complicato per via dell'inserimento e sorpasso del Monza, discorso diverso per quanto riguarda un nuovo attaccante.

Come riporta TMW però, il nome individuato dalla dirigenza degli azzurri è quello di un cavallo di ritorno, quel Nicolò Cambiaghi di proprietà dell'Atalanta che nella passata stagione ha saputo mettersi in bella mostra segnando 6 gol in Serie A. Il problema è rappresentato dalla concorrenza (al Bologna, infatti, si è aggiunta nelle ultime ore anche la Salernitana) ma da parte sua l'Empoli è determinato nel provare l'affondo decisivo in questi ultimi giorni di mercato.