© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il direttore sportivo Pietro Accardi lascia l'Empoli. Secondo quanto scrive TMW l'uomo mercato del club azzurro, arrivato alla corte di Fabrizio Corsi nel luglio del 2014, saluterà in via definitiva in queste ore la Toscana per sposare un nuovo progetto tecnico. Ovvero quello della di Matteo Manfredi.