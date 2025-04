Empoli, Corsi si scusa coi tifosi: "Ho parlato a caldo, volevo difendere i ragazzi"

Avevano fatto discutere le dichiarazioni di ieri di Fabrizio Corsi, quando il presidente dell'Empoli si era scagliato contro i tifosi azzurri dopo la gara col Cagliari, affermando anche di "tifare Fiorentina se volessero vincere la Coppa Italia". All'indomani delle suddette parole, il patron dei toscani è tornato sull'argomento con una nota pubblicata sul sito ufficiale dell'Empoli: “Ci tenevo a fare una precisazione dopo le parole nel dopo gara di ieri. Ho parlato a mente calda, al termine di una gara importante per la nostra stagione dove purtroppo un’altra buona prestazione non ha portato a quella vittoria che tutti noi, come i nostri tifosi, volevamo portare a casa. Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, il mio intervento era esclusivamente mirato a difendere un gruppo di ragazzi che fin dal primo giorno sta dando il massimo e fino all’ultimo farà di tutto per raggiungere l’obiettivo. Per questo motivo ero dispiaciuto per i fischi arrivati a fine gara, per quanto sia legittimo che il tifoso esprima il proprio pensiero.

Il campionato ci vede a due punti dalla salvezza, a soli due punti dalla quarta salvezza consecutiva nella massima serie, una qualcosa di impensabile per il nostro Club. Siamo partiti forte, oltre le aspettative di chiunque, e adesso siamo chiamati a vivere un momento di difficoltà come tanti nel corso degli anni ne sono capitati. Siamo l’Empoli, siamo consapevoli che c’è anche da soffrire, questo è il nostro campionato: sta a noi affrontarlo nel migliore dei modi, con equilibrio e lucidità, facendo di tutto per raggiungere il nostro scudetto. E per farlo c’è bisogno di tutti, a partire da noi come società, fino ai calciatori allo staff e a tutto l’ambiente che da sempre è stato un valore aggiunto, accompagnandoci con equilibrio, mostrando entusiasmo, passione e attaccamento.

Adesso guardiamo avanti, al finale di campionato e alle sette gare che ci attendono. Con consapevolezza nei nostri mezzi, con la voglia di provarci e giocarsela senza timore per raggiungere il nostro sogno”.