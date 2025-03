Empoli con i giovani col Bologna? D'Aversa: "Battute Juve e Fiorentina, perché cambiare"

L'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Bologna. Queste le sue parole.

A livello di scelte, proseguirà sulla strada del percorso fatto fino a qui con l'inserimento di alcuni giovani?

"Come già detto altre volte, non è che se passi un turno poi devi ragionare in modo diverso. Se siamo qua è anche per le prestazioni di Seghetti, di Tosto, di Konate… Questo ci riempie di orgoglio, superare Torino, Fiorentina e Juventus con i giovani cresciuti qui è motivo d'orgoglio. Non vedo perché cambiare gestione quindi, anche se ovviamente devo ragionare su tutto, anche sui giocatori rientranti che devono rimettersi a posto anche per inseguire l'obiettivo primario che è il campionato".