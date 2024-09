FirenzeViola.it

In occasione della gara di domenica alle 18 contro la Fiorentina, l'Empoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che per la gara sarà aperto anche il settore di Curva Nord Ovest. Il prezzo di vendita per il settore sarà di 25 euro ed è riservato esclusivamente ai tifosi viola.