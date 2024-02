EMP-FIO, Nel derby fischia Pairetto. La Penna al Var

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

E' stato designato in questi minuti l'arbitro del derby di domenica prossima tra Empoli e Fiorentina. A dirigere la sfida tra gli azzurri e i viola sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Scelto, dunque, lo stesso arbitro che in tempi recenti ha diretto la gara tra i viola e l'Udinese. Nel dettaglio, ecco la squadra arbitrale completa per il match del Castellani:

Empoli-Fiorentina, domenica 18 febbraio, ore 15

Arbitro: PAIRETTO

Guardalinee: BRESMES – MOKHTAR

IV uomo: DI MARCO

Var: LA PENNA

A.Var: ABISSO