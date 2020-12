EL SHAARAWY, Atalanta sul Faraone se cede Gomez

Aggiornamenti sulla situazione del Papu Gomez direttamente dalle pagine virtuali di TuttoMercatoWeb.com:

Dopo i tanti confronti (non sempre sereni) con allenatore e dirigenza, potrebbe comunque lasciare Bergamo, anche se nelle ultime ore c'è un lieve ottimismo sulla sua possibile permanenza. Qualcuno, fra Gasperini e numero dieci, dovrà tornare sui propri passi: Gomez sarebbe comunque felice di rimanere a Bergamo, l'Atalanta per lui chiede almeno 12 milioni di euro dopo i 15 dell'Al Nassr della scorsa estate.

Qualora Gomez dovesse andare via (Inter in pole, se salutasse Eriksen, nel solito domino che parte ogni mercato) allora nel mirino ci può essere Stephan El Shaarawy, fermato da troppo tempo a causa della pandemia: in Cina ha già guadagnato molto, ma non ci è potuto tornare. Considerato che non sarà così semplice rientrare - e con un Europeo da giocare - potrebbe abbassarsi lo stipendio, 16 milioni di euro annui, pur di giocare i prossimi sei mesi di Serie A. Poi, a giugno, sarebbe un'altra situazione, considerando che i club cinesi non possono più pagare certe cifre. Di più: El Shaarawy è italiano e quindi potrebbe essere inserito nelle liste: possibili le cessioni di Sutalo, Lammers e, appunto, Gomez.