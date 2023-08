EGHAREVBA, Fatta per il trasferimento in Lega Pro

Destiny Egharevba vicino ad una nuova avventura in Lega Pro. Lo riporta il Corriere Adriatico, che nell'edizione odierna scrive come per l'esterno d'attacco classe 2003 di proprietà della Fiorentina sia pronto un contratto con la Recanatese, col club marchigiano che ha già trovato l'accordo coi vola per il prestito del calciatore, che nel frattempo si sta già allenando con la squadra in attesa dell'ufficialità.