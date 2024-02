E. RICCI, Arthur è tornato ai suoi livelli. Dodo mi piace

FirenzeViola.it

© foto di Alessio Alaimo

Emanuele Ricci, agente italiano che vive ormai da anni in Brasile, è in questo periodo in Italia per la Viareggio Cup. Ha parlato così a TMW di alcuni brasiliani della Serie A tra chiu Arthur e Dodo: "Parlando di altri giocatori Arthur fa piacere rivederlo su ottimi livelli, è un giocatore moderno e dinamico, ha avuto qualche problema di continuità negli ultimi anni ma ora è tornato. Dodò? Mi piace, quando è arrivato ha fatto vedere ottime cose e dopo l'infortunio tornerà sui suoi livelli".