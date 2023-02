E. PIEROZZI, Finalmente in campo dopo mesi. Il gol...

Esordio stagionale con il Como nella vittoria contro il Cosenza per Edoardo Pierozzi, terzino classe 2001 arrivato in prestito dalla Fiorentina. Queste le parole del giocatore fiorentino ai canali ufficiali del club lariano: "Era tantissimo che non giocavo. Sono stati mesi in panchina a Palermo e ieri ritrovare il campo è stato davvero bello. Il gol? Purtroppo me lo hanno tolto anche se ho tirato in porta. In più ha fatto gol anche mio fratello (alla Reggina): è stata una bella giornata e un orgoglio per la famiglia. La tifoseria? Ho trovato una tifoseria che sta vicino alla squadra, anche in trasferta e per noi è una cosa molto importanti. Adesso per noi sono tutte finali perché hanno tutte una grande importanza. Dobbiamo chiudere la settimana nel migliore dei modi dopo l'importante successo col Cosenza".