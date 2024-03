E.LEAGUE, Le formazioni ufficiali di Roma e Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alle 21:00 scenderanno in campo anche le altre italiane impegnate in Europa. La Roma, che riparte dal 4-0 dell’Olimpico, sarà impegnata al Falmer Stadium di Brighton. L’Atalanta, invece, accoglie al Gewis Stadium lo Sporting Lisbona, con la partita di andata che si era conclusa in pareggio per 1-1. Queste le formazioni ufficiali delle due sfide.

Brighton (4-2-3-1) Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Estupinian; Gilmour, Gross; Lallana, Enciso, Adingra; Welbeck. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Roma (4-3-3) Svilar; Celik, Mancni, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, Zalewski.

Atalanta (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; Miranchuk, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Sporting (3-4-3): Israel; St.Juste, Inacio, Diomande; Esgaio, Hjulmand, Gonçalves, Reis; Edwards, Gyökeres, Trincão. Allenatore: Ruben Amorim