E.LEAGUE, Anche Roma e Atalanta ai quarti di finale

Dopo il flop agli ottavi di Champions League, l’Italia riesce a fare l’en plein in Europa e Conference League, e anche Roma e Atalanta si uniscono a Milan e Fiorentina ai quarti di finale delle rispettive competizioni. I giallorossi sono stati sconfitti per 1-0 dagli uomini di De Zerbi, ma il 4-0 all’Olimpico aveva già messo la qualificazione in cassaforte. Più tesa, invece, la qualificazione dell’Atalanta, che dopo l’1-1 a Lisbona, aveva concluso il primo tempo in svantaggio. Nella ripresa, però, Lookman e Scamacca hanno ribaltato lo Sporting e regalato agli orobici la qualificazione.

Nelle altre partite di serata, il Liverpool, con una prova di forza granitica, ha battuto lo Sparta Praga con un tennistico 6-1, segnando addirittura 4 reti nei primi 14 minuti di partita. Ha dell'incredibile, invece, quanto successo in Germania, con il Bayer Leverkusen, che grazie alla doppietta di Schick ha ribaltato in pieno recupero del secondo tempo l'1-2 del Qarabag, vincendo per 3-2.