Social È il compleanno di Beltran, Rui Costa e Di Chiara. Gli auguri della Fiorentina

La Fiorentina festeggia oggi i compleanni di due grandi ex giocatori che con la maglia viola indosso hanno scritto la storia del club di Firenze. Uno è Manuel Rui Costa, oggi presidente del Benfica e in passato grande numero 10: il fenomeno portoghese compie oggi 53 anni. L'altro festeggiato in casa viola è Alberto Di Chiara, oltre 140 partite a cavallo tra gli anni '80 e '90: oggi per l'ex laterale tra le altre di Lecce e Parma, sono 61 anni. A questi due ex viola si aggiunge il compleanno di un attuale giocatore della Fiorentina, Lucas Beltran, che oggi compie 24 anni. Questi gli auguri che il club viola sui propri social ha fatto ai due ex viola e a Beltran: