DYBALA, Le cifre della trattativa con il Galatasaray

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma, alla luce delle ultime indiscrezioni di mercato che parlano della Joya argentina come grande obiettivo per gennaio del Galatasaray. Torna sul tema l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che ricorda come Carlos Novel, agente dell'attaccante argentino, sia stato visto nel box presidenziale dello stadio Ali Sami Yen di Istanbul durante la partita della domenica sera tra il Galatasaray e il Trabzonspor.

Si parla di una trattativa in corso per un contratto di due anni e mezzo (con scadenza al 30 giugno del 2027) per un totale di 25 milioni di euro netti complessivi che entrerebbero nelle tasche di Dybala. Per questa metà di stagione sono 5 milioni, quindi 10 per ognuno degli altri due anni rimanenti. I turchi vorrebbero prima perfezionare l'intesa con l'attaccante e poi passare alla contrattazione con la Roma.

Il club giallorosso - sottolinea il quotidiano - ha fretta di concludere le cose per evitare che scatti la clausola per il rinnovo automatico del contratto a circa 8 milioni di euro netti l'anno. Un peso che sarebbe insopportabile per il bilancio della Roma. La decisione finale spetta al giocatore, da parte sua i Friedkin chiedono un piccolo indennizzo, quantificabile tra i 3 e i 4 milioni di euro, per liberare Dybala.