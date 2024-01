DUNCAN, Non mi aspettavo questa classifica ma la meritiamo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato a Sky del momento della viola: "Non mi aspettavo ad inizio stagione questa classifica ma ce la meritiamo. Stasera mi aspetto una partita difficile perché il Sassuolo, nonostante il momento, resta una squadra forte. Ci possono mettere in difficoltà in qualsiasi momenti per questo dobbiamo restare attenti".

Cosa è cambiato nella mentalità?

"Non possiamo essere sempre belli, certe partite vanno vinte. Finché gira bene continuiamo così".