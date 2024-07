DUNCAN, Il Venezia ci prova: ha già avviato i contatti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alfred Duncan potrebbe finire al Venezia. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sull'ormai ex viola si sarebbero attivati i lagunari, che oltre a trattare la cessione di Tessmann e aver avviato con la Juventus la trattativa per Nicolussi Caviglia, starebbero lavorando proprio per portare Duncan in Veneto. Ricordiamo che il calciatore si è svincolato pochi giorni fa dalla Fiorentina.