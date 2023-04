DUMANOWSKI, Lech può essere sottovalutato. I viola...

Fonte: poznan.wyborcza.pl

Piotr Dumanowski, telecronista del campionato italiano di Eleven Sports, ha parlato della gara di stasera tra Lech Poznan e Fiorentina. Queste le sue parole sul sorteggio: "Al Lech poteva andare anche peggio, perché il West Ham United è un avversario più ostico della Fiorentina. Tuttavia, quando ho guardato e commentato le partite della squadra viola, ho visto che stava vivendo il momento più bello della stagione di recente. Solo due mesi fa sarebbe stato meglio per il Lech Poznan incontrare la Fiorentina ma ora, purtroppo, è probabilmente il momento peggiore per competere con loro. ll Lech sarà molto concentrato su questa competizione, perché per lui è "la grande Fiorentina", e per gli italiani è "un club della Polonia". Per loro non è una rivalità così prestigiosa, quindi può capitare che il Lech venga sottovalutato".