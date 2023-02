DUDA, Pressione? C'è in ogni partita, è normale

Il centrocampista dell'Hellas Verona Ondrej Duda, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Verona-Fiorentina. Queste le sue parole: "Per noi in ogni partita c'è pressione, è normale, non una novità. Bisogna sentirsi sotto pressione per giocare ad alti livelli. E' normale, niente di nuovo e dobbiamo saper gestire questa pressione".