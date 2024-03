DS GENOA, Per Gudmundsson richieste tutte rifiutate

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini è intervenuto in diretta su TvPlay, tornando anche sui rumors di mercato che hanno interessato nel corso del mercato invernale il fantasista rossoblù Albert Gudmundsson, cercato a lungo anche dalla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Ci sono club che hanno chiesto informazioni su alcuni giocatori come Gudmundsson, ma al momento siamo solo concentrati sulla stagione in corso.

Per Albert abbiamo avuto interessamenti ma non li abbiamo considerati perché eravamo convinti che anche in Serie A grazie alle sue grandi qualità avrebbe fatto benissimo".