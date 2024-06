DS GENOA, Ad oggi non possiamo trattenere tutti

FirenzeViola.it

Il ds del Genoa Marco Ottolini ha parlato oggi al Secolo XIX rispondendo anche ad una domanda su eventuali cessioni del club rossoblu partendo da Retegui: "Arriverà il momento in cui magari potremo trattenere tutti i giocatori, non è ancora quel tempo. Dobbiamo assecondare il percorso di crescita dei calciatori e sono dell’idea che quando arriva un’offerta debba essere presa in considerazione. Poi il club farà le sue valutazioni".