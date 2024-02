DS CAGLIARI, Barak, c'era accordo. Mina ha leadership

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato ha parlato a Radiolina toccando temi di mercato e legati all'andamento attuale della squadra di Claudio Ranieri. Queste le parole riportate da TuttoCagliari, in particolare sull'acquisto dalla Fiorentina di Yerry Mina e sull'affare saltato coi viola per il trasfertimento in Sardegna di Antonin Barak:

Secondo lei perché Mina ha giocato poco a Firenze?

"Quando è arrivato aveva qualche problema fisico, poi ogni allenatore ha una sua idea di gioco. Italiano probabilmente aveva trovato la sua quadratura difensiva mentre era infortunato e poi non ha più cambiato. E' una scelta buona il suo arrivo, ci avevamo già pensato in estate, andavamo a cercare quelle qualità di leadership che servivano. E' arrivata la Fiorentina che aveva qualche valore in più rispetto ad una neopromossa, era normale che potesse scegliere i viola in estate".

Ci racconta l'affare Barak?

"Si era raggiunto un accordo anche con il ragazzo. Era un'operazione che ci stava. C'era un interesse della Fiorentina in Gudmundsson e Reyna e avevamo visto la voglia da parte dei viola di arrivarci. Poi c'è stato il Nottingham Forest che ha fatto un'offerta migliore per Reyna e il Genoa ha deciso di tenere Gudmundsson. Tutte le squadre che lottano per la salvezza hanno dovuto cedere giocatori importanti, il Cagliari ha mantenuto l'intera ossatura ed è riuscito a inserire giocatori che daranno una mano. Qualche nostro ragazzo è stato richiesto, ma la nostra volontà era mantenere la rosa attuale. Makoumbou, Obert, Luvumbo... ma noi non volevamo farli andare per costruire qualcosa di più consolidato".