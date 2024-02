DS ARIS, Kokorin non è più quello di prima: vi racconto

Fonte: athletistic.com

Pavel Gognidze, ds dell'Aris Limassol, si è così espresso sull'ex Fiorentina, Aleksandr Kokorin: "Avrebbe potuto giocare in A, doveva prendere una decisione: cercare spazio alla Fiorentina o tornare a Cipro. Poi ha scelto la seconda via. Io vi dico che non è più il Kokorin di qualche anno fa, ora è un leader, una persona positiva e tutti lo prendono come riferimento. Non so come e quando smetterà di giocare, ma penso resterà con noi".