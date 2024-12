DOUGLAS LUIZ, Ancora out. Contro la Fiorentina...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo essere tornato in campo contro il Venezia, Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, come riporta Tuttomercatoweb.com, potrebbe saltare altri match. Uscito dal campo per un acciacco, il brasiliano probabilmente salterà la partita di domani tra i bianconeri e il Cagliari in Coppa Italia. Per il momento non è chiaro quando potrà tornare in campo, anche in vista del match contro la Fiorentina previsto per il 29 dicembre.