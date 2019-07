DONNE, La Viareggio Women's Cup torna dal 12/2

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 26 LUG - Si svolgerà dal 12 al 19 febbraio prossimi la seconda edizione della Viareggio Women's Cup-Trofeo Ondina, riservata alla formazioni femminili in età per il campionato Primavera. La sosta prevista nel calendario del torneo di competenza ha consentito al Centro Giovani Calciatori - società organizzatrice - di allestire la competizione nel canonico periodo di Carnevale. Alla rassegna parteciperanno otto formazioni, ma il Cgc, precisa una nota, è disposto a ritoccare il programma nel caso in cui vi fosse un numero superiore di adesioni da parte di squadre italiane e straniere. Nel 2019, la prima edizione della Viareggio Women's Cup è stata vinta dalla Juventus che ha superato il Sassuolo 4-0 nella finale disputata sul terreno dello stadio 'Necchi-Balloni' di Forte dei Marmi (Lucca).