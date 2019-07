DONNE, Gravina: "Un errore dire che la legge già c'è"

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Dire che esiste già una legge sul professionismo per le donne è un gravissimo errore di interpretazione. Non abbiamo bisogno di citazioni di legge, quella legge la conosciamo benissimo e sappiamo anche di che anno è. È del 1981. Parlare di semi professionismo nel femminile non è un atto di sudditanza o svalutazione del ruolo". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina risponde al sottosegretario Simone Valente, secondo il quale "parlare di necessità di riconoscimento del professionismo nel calcio femminile - le parole di Valente - non è propriamente corretto perché una legge c'è già ed è quella 91 del 1981. Basterebbe che le federazioni sportive la applicassero". "Chiediamo semplicemente riconoscimento, rispetto e dignità - ha aggiunto Gravina nel suo intervento alla presentazione del ReportCalcio 2019 al Senato - di tutti quei dirigenti che impegnano energie finanziarie e umane nel mondo del calcio".